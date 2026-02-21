LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bagnaia in vetta davanti a Martin e Marini 6° Bezzecchi
Pecco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo nel test MotoGP a Buriram, stabilendo un record di 1:30.907. La sua prestazione ha sorpreso molti appassionati, mentre Martin e Marini si posizionano subito dietro di lui. Bezzecchi si colloca al sesto posto, mostrando segnali di miglioramento. La sessione di prove si svolge sotto il cielo coperto della Thailandia, e i piloti si preparano per le prossime sfide in pista.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.42 Pecco Bagnaia gira in 1:31.020, quindi in 1:30.907 confermando un ottimo passo. Di nuovo in pista anche Bezzecchi in 1:30.633. 06.39 Pecco Bagnaia di nuovo in pista. Al momento è primo in 1:29.678 con 29 giri all’attivo. 06.36 Mentre Marc Marquez torna ai box, Jorge Martin prosegue in 1:31.607 e non migliora. Lo spagnolo si rilancia e chiude in 1:31.097. 06.33 Il Cabroncito migliora e scende a 1:29.895, si porta in quinta posizione a 217 millesimi da Pecco Bagnaia. 06.30 Marc Marquez torna in scena dopo la scivolata. Chiude il suo 25° giro con il tempo di 1:30.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia torna in vetta davanti a Martin e Marini, 5° BezzecchiPecco Bagnaia torna in testa durante il test MotoGP di Buriram 2026, segnando un primato di 146 millesimi nel primo settore.
LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marini sale in vetta davanti a Bagnaia. 4° Bezzecchi davanti a MarquezMarco Bezzecchi ha conquistato il miglior tempo nel test MotoGP di Buriram 2026, facendo registrare un giro in 1:30.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: MotoGp, test Thailandia 2026 a Buriram: calendario, orari e dove seguirli; Dove vedere in tv i Test di MotoGP, Buriram 2026: orari 21-22 febbraio, tv, streaming; MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata; LIVE - MotoGP 2026. Test Ufficiali di Buriram (21 e 22 Febbraio).
MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata4.00 - I piloti scendono i pista, tra i primi entrare c'è Marco Bezzecchi per l'Aprilia. In pista anche Acosta per la KTM, Rins e Toprak per la Yamaha, Marini per la Honda e Di Giannantonio e ... gpone.com
LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia e Bezzecchi provano ad avvicinarsi a MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it
LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: prende il via il Day-1! Bezzecchi e Bagnaia vogliono avvicinarsi a Marquez - x.com
A Buriram riflettori su Jorge Martìn, finalmente dichiarato fit dai medici per i test MotoGP 2026 sulla Aprilia RS-GP No, a far parlare è ancora il mercato e, nello specifico, il futuro di Pecco Bagnaia: rotto il feeling con Ducati (pronta a ufficializzare il rinnovo con - facebook.com facebook