LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bagnaia in vetta davanti a Martin e Marini 6° Bezzecchi

Pecco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo nel test MotoGP a Buriram, stabilendo un record di 1:30.907. La sua prestazione ha sorpreso molti appassionati, mentre Martin e Marini si posizionano subito dietro di lui. Bezzecchi si colloca al sesto posto, mostrando segnali di miglioramento. La sessione di prove si svolge sotto il cielo coperto della Thailandia, e i piloti si preparano per le prossime sfide in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.42 Pecco Bagnaia gira in 1:31.020, quindi in 1:30.907 confermando un ottimo passo. Di nuovo in pista anche Bezzecchi in 1:30.633. 06.39 Pecco Bagnaia di nuovo in pista. Al momento è primo in 1:29.678 con 29 giri all’attivo. 06.36 Mentre Marc Marquez torna ai box, Jorge Martin prosegue in 1:31.607 e non migliora. Lo spagnolo si rilancia e chiude in 1:31.097. 06.33 Il Cabroncito migliora e scende a 1:29.895, si porta in quinta posizione a 217 millesimi da Pecco Bagnaia. 06.30 Marc Marquez torna in scena dopo la scivolata. Chiude il suo 25° giro con il tempo di 1:30.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia torna in vetta davanti a Martin e Marini, 5° BezzecchiPecco Bagnaia torna in testa durante il test MotoGP di Buriram 2026, segnando un primato di 146 millesimi nel primo settore.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marini sale in vetta davanti a Bagnaia. 4° Bezzecchi davanti a MarquezMarco Bezzecchi ha conquistato il miglior tempo nel test MotoGP di Buriram 2026, facendo registrare un giro in 1:30.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.