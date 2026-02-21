LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bagnaia torna in vetta davanti a Martin e Marini 5° Bezzecchi

Pecco Bagnaia torna in testa durante il test MotoGP di Buriram 2026, segnando un primato di 146 millesimi nel primo settore. La sua performance spinge i tempi di qualificazione, mentre Martin si avvicina con un buon passo e Marini si piazza tra i primi. Bezzecchi si ferma al quinto posto, cercando di migliorare le sue prestazioni. La giornata di prove continua con intensi tentativi di velocità e precisione sulla pista thailandese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.15 Pecco Bagnaia si rilancia. Record per 146 millesimi al T1, arriva al T2 con 256. Si presenta al T3 con 189, quindi chiude in 1:29.678 e vola in vetta! 135 millesimi su Martin. Bezzecchi quinto a 351. 06.12 Si rivede in pista Pecco Bagnaia. In azione anche Bezzecchi, Mir, Vinales, Binder e Quartararo che rimane 19° a 1.606. 06.09 Ricordiamo che la sessione si concluderà alle ore 07.00 per 20 minuti di pausa. Alle ore 07.20 si ripartirà per concludere alle ore 12.00. 06.06 Marc Marquez si ferma subito ai box dopo un run brevissimo. Anche Marini torna ai box, mentre è Martin a spingere ora.🔗 Leggi su Oasport.it

