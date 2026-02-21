LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bagnaia in testa davanti a Martin al via la sessione pomeridiana

Pecco Bagnaia guida la classifica nelle prove libere di Buriram, dove il pilota italiano ha migliorato il suo tempo rispetto a Martin. La sessione pomeridiana è iniziata con temperature elevate che influenzano le performance delle moto. I team spingono per trovare il miglior assetto, mentre i piloti cercano di adattarsi alle condizioni della pista. La gara si avvicina e le squadre lavorano intensamente per affinare le strategie di domani. Le qualifiche sono previste nel tardo pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.09 Massimo Meregalli, team director della Yamaha, è tornato sul problema tecnico emerso a Sepang sulla M1: “ Il problema che abbiamo avuto a Sepang è stato inaspettato, un problema che non avevamo mai avuto, ma comunque lo abbiamo risolto. Ci siamo presi del tempo perché non volevamo compromettere anche il discorso sicurezza, ma una volta che lo abbiamo identificato abbiamo continuato il test “. 9.04 Temperature roventi in questa fase della giornata al Chang International Circuit, con 33°C nell’aria e oltre 50°C d’asfalto. 8.59 Non cambia la classifica odierna quando mancano tre ore al termine del day-1 a Buriram: 1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 1:29.🔗 Leggi su Oasport.it

