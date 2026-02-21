LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | comincia la sessione pomeridiana Bagnaia in testa a metà giornata

Durante il test MotoGP a Buriram, Raul Fernandez guida la classifica con un tempo di 1:30, mentre altri due piloti sono ancora in pista. La sessione pomeridiana è appena iniziata, e le squadre stanno lavorando per ottimizzare le moto. Bagnaia, che ha chiuso al primo posto alla metà della mattinata, si trova ora tra i favoriti. I piloti spingono per migliorare i propri tempi, mentre gli occhi sono puntati sulla pista asiatica.

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: comincia la sessione pomeridiana. Bagnaia in testa a metà giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.15 Di seguito la graduatoria provvisoria della sessione pomeridiana, in cui hanno girato fino a questo momento solo tre piloti: 1 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:30.451 2 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +0.413 3 Michele Pirro BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +2.159 8.12 Aprilia, tramite una nota stampa, fa sapere che il lavoro di Marco Bezzecchi a Buriram sarà incentrato sulla conferma delle soluzioni già provate a Sepang e sull’implementazione di ulteriori novità portate in Thailandia. Discorso diverso ovviamente per quanto riguarda Jorge Martin, al rientro dopo un lungo stop, che cercherà in primis di ricostruire il feeling con la RS-GP.🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: comincia la sessione pomeridiana, Mercedes impressiona LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez in vetta a metà giornata, lontano BagnaiaLa prima giornata dei test MotoGP a Sepang si apre con Alex Marquez che si prende la vetta della classifica a metà mattinata. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: MotoGp, test Thailandia 2026 a Buriram: calendario, orari e dove seguirli; MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata; I test 2026 di Buriram in diretta, minuto per minuto; Dove vedere in tv i Test di MotoGP, Buriram 2026: orari 21-22 febbraio, tv, streaming. MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata4.00 - I piloti scendono i pista, tra i primi entrare c'è Marco Bezzecchi per l'Aprilia. In pista anche Acosta per la KTM, Rins e Toprak per la Yamaha, Marini per la Honda e Di Giannantonio e ... gpone.com LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia e Bezzecchi provano ad avvicinarsi a MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it [MotoGP] test Buriram. Pecco torna alla carenatura GP24. Dopo aver testato in Malesia la nuova 26 e la sua variante ibrida con parti 24/25 Pecco ha deciso di testare nuovamente la carenatura GP24 che ha usato per quasi tutto il 2025 caratterizzate da ali ant - facebook.com facebook LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata: x.com