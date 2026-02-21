LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Alex Marquez svetta Bezzecchi in scia e Bagnaia lavora sulla GP26

Durante i test a Buriram, Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo, mentre Bezzecchi lo tallona e Bagnaia si concentra sulla messa a punto della GP26. La sessione si è conclusa con tutti i piloti fermi ai box, lasciando spazio alle analisi sulle nuove configurazioni. Le prove svelano le strategie di ogni team e le prime impressioni sulle moto in vista della stagione. La giornata si chiude con il paddock che si prepara a nuove sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24 Torna il silenzio a Buriram e tutti i piloti sono fermi ai box. Ci si prepara per l'ultimo run, mancando poco più di 30? al termine di questa sessione 2 del day-1. 11.21 1'30?681 per Bezzecchi e 1'30?607 per Di Giannantonio in questa tornata. I due centauri italiani vanno a braccetto. 11.19 Lo stesso discorso vale per Di Giannantonio, anche lui sul passo dell'1'30" alto in questo momento. 11.17 Bezzecchi gira in 1'30?718, quindi su tempi molto più alti rispetto al suo riferimento. In Aprilia stanno svolgendo prove d'assetto per trovare la quadra in ottica passo gara.