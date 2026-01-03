LIVE Macerata-Milano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | lombarde in scioltezza nonostante Egonu a mezzo servizio

Segui la cronaca in tempo reale di Macerata-Milano, partita valida per la Serie A femminile 2026. Le lombarde si sono imposte con un punteggio di 3-0, nonostante le assenze di alcuni protagonisti come Egonu. Ti invitiamo a cliccare sul link per aggiornamenti continui e analisi sull'incontro, che si è concluso alle 19.40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Per oggi è tutto amici di OA Sport! Si chiude qui la Diretta Live di Macerata-Milano di pallavolo femminile. L'anticipo del diciottesimo turno di Serie A1 è stato vinto agilmente dalle lombarde, che continuano a macinare punti in classifica. Battuta d'arresto per le padrone di casa, ma contro Egonu e compagne è vermante difficile giocare. Grazie mille per averci seguito! Buona serata a tutti! 19.37 Per Macerata ottima prova di Kokkonen che ha guidato l'attacco marchigiano con 15 punti. Buona anche la prova di Mazzon, che ha messo a segno ben 13 punti questa sera.

FONTESCODELLA SOLD OUT! HR Volley comunica che sono terminati i biglietti per il match di sabato 3 gennaio (ore 18) tra CBF Balducci HR Macerata e @verovolley Milano, quinta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà Il palasport sarà quindi t - facebook.com facebook

