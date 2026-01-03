LIVE Macerata-Milano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 18-25 le lombarde in scioltezza nonostante un Egonu a metà servizio

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Macerata e Milano, valevole per la A1 2026. La gara si è conclusa con un risultato di 0-3 in favore delle lombarde, che hanno mostrato maggiore controllo e sicurezza in campo. Nonostante l'impegno delle padrone di casa, Milano ha mantenuto un ritmo costante, confermando la propria superiorità tecnica. Aggiorna la diretta per tutte le ultime novità e punti salienti.

19.30 Macerata ha provato con tutte le proprie forze a tenere testa alle avversarie, ma la cilindrata di Milano oggi era troppo superiore. Le marchigiane sono rimaste attaccate nel punteggio in tutti e tre i set, ma nei momenti decisivi Anna Danesi e compagne facevano valere la maggiore qualità, alzando notevolmente il livello. 19.27 Milano vince agevolmente un match che poteva diventare molto insidioso. La squadra di Lavarini torna alla vittoria dopo la sconfitta in Coppa Italia contro Novara; lo fa con ritrovata brillantezza ed esprimendo una pallavolo di alto livello.

#SerieA1Tigotà Big match Conegliano-Novara, scontro diretto in coda alla classifica tra Monviso e Firenze Sabato si apre con Macerata-Milano e Perugia Cuneo, domenica spazio anche a Vallefoglia-Busto, Bergamo-Chieri e Scandicci-San Giovanni - facebook.com facebook

