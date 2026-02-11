LIVE Milano-San Giovanni in Marignano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | break della padrone di casa che provano già ad allungare

Questa sera si gioca la sfida tra Milano e San Giovanni in Marignano nel campionato di volley femminile. Le padrone di casa cercano di allungare nel punteggio, e Pietrini riesce a portare Milano avanti 23-20. La partita è ancora aperta e le due squadre si sfidano punto su punto, con le milanesi che vogliono mantenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-20 Ci pensa anche Pietrini ad allungare per le meneghine. Ancora time out! 22-20 Bravissima Akimova a trovare la palla quando ormai il muro avversario sta già scendendo. 21-20 Trova il varco in parallela Ortolani. 21-19 Mani out trovato da Akimova (entrata per alzare il muro) contro Kochurina. 20-19 Fast centrale di Kochurina efficace. 20-18 Non fa prigionieri Paola Egonu! Bravissima a riprendere il possesso della palla. 19-18 Sfonda tutto Zhuang dalla seconda linea ancora una volta! Ma che bello stato di forma delle ragazze di Bellano! 19-17 Out il servizio delle emiliane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: break della padrone di casa che provano già ad allungare Approfondimenti su Milano San Giovanni in Marignano LIVE Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Al via la 24esima giornata di Serie A1 La partita tra Milano e San Giovanni in Marignano è iniziata questa sera sulla A1 di volley femminile. LIVE Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale Questa mattina si gioca la partita tra Milano e San Giovanni in Marignano, valida per l’11esima giornata di volley femminile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano San Giovanni in Marignano Argomenti discussi: Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriva a Milano; La fiamma olimpica è a Milano, Mattarella incontra gli Azzurri; Dove vedere in tv Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Milano Cortina, Mattarella: Valori olimpici ispirino i Paesi. Domani Meloni vede Vance. LIVE Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Milano - San Giovanni in Marignano di ... oasport.it Dove vedere in tv Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingMercoledì 11 febbraio (ore 20.00) si giocherà Milano-San Giovanni in Marignano, incontro valido per la ventiquattresima giornata della Serie A1 di volley ... oasport.it Canottieri San Cristoforo added a video to the album: Milano - Cortina 2026 --Tedoforo in Darsena - facebook.com facebook Non sono #Olimpiadi: a San Valentino il Teatro della Quattordicesima di Milano lancia lo speciale “Carnet Coppia”, promozione dedicata a chi desidera regalare un’esperienza culturale ed emozionante. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.