LIVE Milano-Chieri 0-0 A1 volley femminile in DIRETTA | la Numia Vero Volley prova ad allungare nel primo set

Segui in tempo reale la sfida tra Milano e Chieri valida per la Serie A1 femminile. Attualmente il punteggio è di 0-0, con la Numia Vero Volley impegnata nel tentativo di allungare nel primo set. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sulla partita. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.30 19-12 Errore al servizio di Chieri. 18-12 Attacco vincente di Nemeth Cambio per Chieri: entra Degradi al posto di Nervini 18-11 Pallonetto spinto di Egonu da posto 2. 17-11 Lanier pizzica le mani del muro da posto 4. Continua l’ottimo turno dai 9 metri di Bosio, che sta spingendo molto sulla ricezione di Kuzler. Non c’è il tocco a muro. Punto che rimane a Milano, che allunga Challenge chiamato da Nicola Negro per un tocco a muro. 16-11 Errore in attacco di Nemeth. Inizio complicato per l’opposto di Chieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Chieri 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: la Numia Vero Volley prova ad allungare nel primo set Leggi anche: LIVE Milano-Firenze 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: prova a scappar via la Vero Volley nel quarto set Leggi anche: LIVE Milano-Vallefoglia 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu firma la rimonta del Vero Volley nel primo set, 26-24 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Milano-Chieri, A1 volley femminile in DIRETTA: scontro diretto per il quarto posto; Numia Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 in Diretta Streaming | IT; 6a Giornata Ritorno 11-01-2026 – Serie A1 Femminile Tigota’ – RISULTATI e CLASSIFICA; Chieri apre il girone di ritorno con un secco 3-0 su Firenze. LIVE Milano-Chieri, A1 volley femminile in DIRETTA: scontro diretto per il quarto posto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO- oasport.it

Chieri - Monviso | Highlights | 11^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26

’ Reale Mutua Fenera Chieri '76 Serie A1 Tigotà | 2a giornata ritorno Ore 20.00 Allianz Cloud, Milano Diretta DAZN | VBTV Match sponsor CONTECO Check #TrueLove - facebook.com facebook

’ Reale Mutua Fenera Chieri '76 Serie A1 Tigotà | 2a giornata ritorno Ore 20.00 Allianz Cloud, Milano Diretta @DAZN_IT | VBTV Match sponsor CONTECO Check #TrueLove x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.