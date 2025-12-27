LIVE Milano-Conegliano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia pareggia il conto nel secondo set 25-19

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 Lo chiude Egonu! Attacco in diagonale da zona 2. Tanti errori di Conegliano, qualche incertezza, poca efficacia in difesa e Milano vola via per il 25-19 che significa 1-1 24-19 Errore al servizio Milano 24-18 Il tocco a rete vincente di Danesi 23-18 Murooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 22-18 Diagonale di Egonu da zona 2 21-18 Diagonle potentissima di Akimova da zona 2 20-18 Pallo9netto di Haak da seconda linea 20-17 Out Haak da zona 2. Tanti errori di Conegliano in questo secondo set 19-17 Murooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiic 18-17 Mano out Gabi da zona 4 18-16 Missile di Gabi da zona 4 in tribuna 17-16 Diagonale di Akimova, appena entrata, da zona 4 16-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Daalderoooooooooop 16-15 Out l’attacco tagliato di Egonu da seconda linea 16-14 Out Piva da zona 4 16-13 Diagonale di Haak da seconda linea 16-12 Errore al servizio Conegliano 15-12 Errore di Piva in palleggio e Zhu piazza la slash 15-11 Out il primo tempo di Chirichella 14-11 Pivaaaaaaaa! Staccata da rete fa una rotazione e trova il colpo vincente in parallela 13-11 Mano out Piva da zona 4 12-11 Pipe di Gabi 12-10 Out Zhu da zona 4 11-10 Parallela di Lanier da zona 4 10-10 Parallela di Gabi da zona 4 10-9 Invasione Conegliano 9-9 Primo tempo Lubian 9-8 Diagonale di Lanier da zona 4 8-8 Slash di Gabi 8-7 Aceeeeeeeeeeeeeeee Chirichellaaaaaaaaaaaaaa 8-6 La fast di Chirichella 8-5 Diagonale di Egonu da seconda linea 7-5 Haak vincente in diagonale da seconda linea 7-4 Pallonetto di Haak da seconda linea 7-3 Vincente Piva in diagonale da zona 4 6-3 Mano out Gabi da zona 4 6-2 La slash di Kurtagic a chiudere un’azione rocambolesca 5-2 Errore al servizio Lubian 4-2 Primo tempo Lubain 4-1 Out Haak da zona 2 3-1 La pipe di Lanier 2-1 Muroooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-1 Palla spinta di Egonu da zona 2 0-1 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaan 22-25 E’ fuori la diagonale di Egonu da zona 2 e Conegliano vince il primo set Errore arbitrale sulla difesa di Conegliano, si ripete il punto 22-24 Il pallonetto di Haak da zona 2 22-23 Vincente Egonu da zona 2 sulle mani del muro 21-23 Primo tempo Lubian 21-22 Egonuuuuuuuu! Vincente da seconda linea dopo un’ottima difesa di Milano 20-22 Mano out Egonu da zona 2 19-22 Parallela di Haak al secondo tentativo 19-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooooooooooo 18-21 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 17-21 Errore al servizio Milano 17-20 Il pallonetto di Lanier da zona 4 dopo l’errata alzata di Bosio 15-20 La fast di Lubian 15-19 Diagonale di Gabi da zona 4 15-18 Primo tempo Kurtagic 14-18 Vincente Haak da seconda linea 14-17 Vincente Piva da zona 4 sulle mani del muro in precarie condizioni di equilibrio 13-17 Vincente Zhu da zona 4 13-16 Errore Conegliano 12-16 Pallonetto di Haak da zona 2 12-15 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 11-15 Danesi vince il contrasto a rete 10-15 Diagonale Egonu da zona 2 9-15 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaaaaan 9-14 Diagonale di Haak da zona 2 9-13 In rete il pallonetto di Gabi da zona 4 8-13 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaan 8-12 Parallela di Gabi da zona 4 8-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic 7-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiic 6-11 Fallo di seconda linea aHaak 5-11 La fast di Chirichella 5-10 Mano out Lanier da zona 4 4-10 la fast di Chirichella 4-9 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 3-9 Mano out Haak da zona 2 3-8 Errore al servizio Conegliano 2-8 Haak vincente sopra al muro da zona 2 2-7 Muroooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuu 2-6 Mano out Zhu da zona 4 2-5 Primo tempo Lubian 2-4 Errore al servizio Conegliano 1-4 Vincente il pallonetto di Gabi da zona 4 1-3 Errore al servizio Conegliano 0-3 Aceeeeeeeeeeeeeeee Wolooooooooooooooosz Nessun problema grave, si riparte 0-2 Vincente il palleggio di Gabi, resta a terra Fersino che si è scontrata con Piva 0-1 Out la parallela di Lanier 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

