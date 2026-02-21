LIVE Derthona-Virtus Bologna Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | seconda semifinale

La partita tra Derthona e Virtus Bologna si gioca oggi nella semifinale della Coppa Italia di basket 2026, causando grande attesa tra gli appassionati. La sfida si svolge alla Inalpi Arena di Torino, con i padroni di casa pronti a sfidare i campioni in carica. Entrambe le squadre cercano di qualificarsi per la finale di domani, puntando su strategie offensive e difensive. La partita inizia alle ore 20:45, con molti occhi puntati su questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale della Coppa italia di Basket maschile 2026 dalla Inalpi Arena di Torino che vede di fronte la Virtus Olidata Bologna e Tortona per un posto nell’ultimo atto di domani. Tra i piemontesi e la seconda finale nella storia del club c’è l’ostacolo Virtus Bologna, che nella serata di giovedì ha sconfitto in modo anche faticoso Napoli, guadagnandosi l’accesso per la semifinale ma non senza dover faticare. Per Tortona invece la vittoria per 95-87 contro l’Umana Reyer Venezia, dopo essere stata in svantaggio anche di dodici lunghezze.🔗 Leggi su Oasport.it

Derthona-Virtus Bologna oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streamingDerthona ha battuto Virtus Bologna nella semifinale di Coppa Italia di basket 2026, svolta questa sera all’Inalpi Arena di Torino.

LIVE Derthona-Schio, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeoBenvenuti alla diretta della finale di Coppa Italia di basket femminile 2026 tra Derthona e Schio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.