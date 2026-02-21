Derthona-Virtus Bologna oggi Coppa Italia basket 2026 | orario tv programma streaming
Derthona ha battuto Virtus Bologna nella semifinale di Coppa Italia di basket 2026, svolta questa sera all’Inalpi Arena di Torino. La partita, iniziata alle 20:45, ha visto i padroni di casa vincere con una prestazione intensa e un grande supporto del pubblico. La sfida ha deciso quale squadra affronterà Brescia o Olimpia Milano in finale, in programma domani. La vittoria di Derthona ha riempito di entusiasmo il pubblico locale.
Seconda semifinale per la Coppa Italia di basket 2026 in programma oggi sabato 20:45 all’ Inalpi Arena di Torino tra la Bertram Derthona Tortona e la Virtus Bologna, che decreterà l’avversaria di Brescia-Olimpia Milano per l’atto conclusivo di domani che assegna il secondo trofeo stagionale. La Betram di coach Mario Fioretti ha piegato nei quarti di finale l’Umana Reyer Venezia per 87-95 con 16 punti di Tommaso Baldasso e 17 di Prentiss Hubb che hanno dato la spinta ai piemontesi soprattutto nel terzo quarto con un parziale di 15-23. Ora si alza l’asticella e si prova a ribaltare il pronostico contro una delle due corazzate del basket tricolore.🔗 Leggi su Oasport.it
