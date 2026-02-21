LIVE Derthona-Virtus Bologna 26-23 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | si allunga l’attesa per l’infortunio dell’arbitro
Un arbitro si infortuna durante la partita tra Derthona e Virtus Bologna, prolungando l’attesa delle squadre e dei tifosi. La tensione cresce mentre i giocatori cercano di mantenere la concentrazione, nonostante l’interruzione improvvisa. Vildoza mette a segno un canestro importante e Morgan si prepara per il prossimo attacco. La partita si fa sempre più intensa, con il punteggio che si avvicina. La gara nel campionato di Coppa Italia continua senza sosta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-31 Vildoza arma la mano di Morgan per il sorpasso. Fallo in attacco per Strautis a 4:25, partita che si preannuncia eterna! 30-27 Biligha segna allo scedere del cronometro. 28-27 Torna a meno uno la Virtus con Edwards. 28-25 Diarra ribadisce l’errore di Edwards. 28-23 Biligha segna, subisce il gallo e ha il libero supplementare. 21:16 Si riparte con 7:55 da giocare. 21:24 Ancora in attesa che arrivi un terzo arbitro. 21:19 Giocatori che si tengono caldi. Si attende. 21:17 Niente da fare per il Giudice. Non ce la fa. Si continua con due arbitri quindi. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Derthona-Virtus Bologna 26-23, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: ci si ferma. Si fa male l’arbitroL’arbitro si ferma a causa di un infortunio durante la partita tra Derthona e Virtus Bologna, lasciando i giocatori senza un direttore di gara.
LIVE Derthona-Virtus Bologna, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si gioca per affrontare Milano in finaleDerthona ha battuto Venezia, portandosi in semifinale, perché l’ha fatto con una difesa solida e un attacco efficace.
