LIVE Derthona-Virtus Bologna 26-23 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | ci si ferma Si fa male l’arbitro

L’arbitro si ferma a causa di un infortunio durante la partita tra Derthona e Virtus Bologna, lasciando i giocatori senza un direttore di gara. La squadra di casa ha preso un vantaggio di tre punti nel primo quarto, ma la sospensione ha interrotto il ritmo della partita. I giocatori mostrano nervosismo mentre si cerca una soluzione per riprendere il match in modo regolare. La partita riprenderà appena possibile, ma la decisione finale resta incerta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:17 Niente da fare per il Giudice. Non ce la fa. Si continua con due arbitri quindi. 21:15 Continua l'attesa. 21:12 Si fa male l'arbitro al 3° minuto del secondo quarto, c'è da attendere. 26-23 Vildoza alza, Niang schiaccia. 26-21 Fuori il libero. 26-21 Canestro e fallo Edwards. Biligha stoppa Diarra, che poster! 26-19 Pecchia approfitta del vuoto di sceneggiatura virtussino in difesa nella prima azione. FINE PRIMO QUARTO! Sbaglia Jallow l'ultimo tiro per la Virtus. 24-19 Cioccolatino di Edwards per Diarra. 24-17 Tripla splendida in transizione costruita da Tortona.