LIVE Conegliano-Monviso 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Pantere vicine alla vittoria le piemontesi sperano nella salvezza! 17-12
Le squadre di Conegliano e Monviso si affrontano in una partita decisa da un colpo di scena nel punteggio, con Conegliano in vantaggio 2-1. La tensione cresce mentre le padrone di casa cercano di consolidare il risultato, mentre le piemontesi tentano di rimanere in partita e sperano in un recupero. Wolosz firma un punto decisivo con un colpo preciso, mentre il pubblico assiste con attenzione a ogni scambio. La sfida continua senza sosta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-15 Perla di Wolosz per Lubian che chiude la fast in parallela. 19-15 Haak forza la battuta e non trova il campo. 19-14 D’Odorico cerca l’angolo con la diagonale ma la palle esce. 18-14 Pipe vincente di Dabyskiba. 18-13 Altro potente primo tempo di Fahr. 17-13 Kindermann piazza la parallela. Time-out di Monviso, Macerata ha vinto il terzo set contro Bergamo, riaprendo il discorso salvezza. 17-12 Haak piazza la palla sulle ginocchia di Dabyskiba. 16-12 Primo tempo di Fahr! 15-12 Altra diagonale strettissima di Kindermann. 15-11 Mani fuori di Haak, c’è stata la deviazione del muro di Monviso. 🔗 Leggi su Oasport.it
