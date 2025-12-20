LIVE Cuneo-Conegliano 0-3 A1 volley femminile in DIRETTA | le Pantere tornano nel campionato italiano con una vittoria netta!

La partita tra Cuneo e Conegliano si è conclusa con una vittoria netta delle Pantere, che tornano in campo nel campionato italiano di volley femminile. La gara è stata seguita in diretta, offrendo aggiornamenti in tempo reale. Per non perdere gli ultimi sviluppi, clicca qui per aggiornare la diretta live. La diretta live di Milano-Chieri di volley femminile partirà dalle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 22-25 FINISCE QUI!! VINCE CONEGLIANO!! Grandissima parallela di una grandissima giocatrice!!! Le venete tornano nel campionato italiano con una vittoria. 22-24 Parallela micidiale di Haak!! 22-23 Diagonale di Pucelj!! 21-23 Mani fuori importantissimo di Sillah. 21-22 Altra invasione fischiata a sfavore di Conegliano. 20-22 Esce il servizio di Pritchard. 20-21 Primo tempo di Cecconello. 19-21 Pallonetto di Daalderop! 19-20 CECCONELLO!!! Muro dell'italiana su Haak!! 18-20 Invasione di Daalderop! 17-20 Pallonetto intelligentissimo di Haak.

