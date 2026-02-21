LIVE Conegliano-Monviso 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra ospite cerca la difficile rimonta 15-19
Conegliano segna il primo punto contro Monviso, che tenta di recuperare nel match di A1 femminile. La causa di questo punteggio è un errore al servizio delle ospiti, che permette alle padrone di casa di allungare. La centrale di Monviso sbaglia un servizio importante, mentre Dodson si distingue con un primo tempo efficace. La partita resta aperta, con entrambe le squadre che cercano di migliorare la loro posizione in campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-21 La centrale di Monviso sbaglia al servizio. 17-21 Primo tempo di Dodson. 17-20 Mani fuori di Zhu! 16-20 MURO DI MONVISO! Dabyskiba dice no al pallonetto di Haak! 16-19 Attacco in posto sei per Zhu. Time-out di Santarelli, intanto vi informiamo che Macerata è sotto di un set contro Bergamo, avanti 12-7 nel secondo. 15-19 Esce il primo tempo di Fahr! 15-18 Pipe vincente di Dabyskiba. 15-17 Haak imita il colpo dell’avversaria. 14-17 Pallonetto di Kindermann. 14-16 Parallela di Haak! 13-16 Altro ace per D’Odorico. 13-15 Sbaglia al servizio Lubian! 13-14 Dabyskiba carica la pipe ma sbaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Conegliano-Monviso 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra ospite cerca la difficile rimonta, 11-11Il punteggio di 1-0 tra Conegliano e Monviso nasce da un ace di D’Odorico, che ha rotto gli equilibri nel secondo set.
Sabato 21 febbraio l'ultima giornata di regular season che vede la squadra di Conegliano, in testa al campionato, scontrarsi con la Monviso Volley che lotta per restare nella massima serie.