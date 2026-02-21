LIVE Conegliano-Monviso 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra ospite cerca la difficile rimonta 11-11

Il punteggio di 1-0 tra Conegliano e Monviso nasce da un ace di D’Odorico, che ha rotto gli equilibri nel secondo set. La squadra ospite tenta una rimonta difficile, con un punteggio di 11-11, ma commette errori al servizio e in attacco. Haak e Dabyskiba cercano di risollevare le loro squadre con attacchi e battute potenti, mentre Lubian sbaglia un servizio importante. La partita resta molto combattuta e aperta a ogni risultato.

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Monviso 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra ospite cerca la difficile rimonta, 11-11

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-16 Parallela di Haak! 13-16 Altro ace per D’Odorico. 13-15 Sbaglia al servizio Lubian! 13-14 Dabyskiba carica la pipe ma sbaglia. 12-14 Parallela di Kindermann! 12-13 Diagonale perfetta di Zhu. 11-13 Il videocheck concede l’ace! Monviso chiede il challenge per l’inout. 12-12 Sbaglia anche Dodson. 11-12 Errore al servizio per Haak! 11-11 Muro vincente di Zhu. 10-11 Ha ragione Santarelli, c’è invasione di Monviso. Challenge di Conegliano, con Santarelli che vuole vederci chiaro. 9-12 Zhu attacca al di fuori dell’asticella, punto Monviso! 9-11 Errore al servizio per Fahr. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE Milano-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: equilibrio nel terzo set, 11-11 LIVE Monviso-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 11-16 le ospiti cambiano marcia!Segui in tempo reale la partita Monviso-Milano, valida per la Serie A1 femminile 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Conegliano-Monviso, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si chiude la regular season; Dove vedere in tv Conegliano-Monviso, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Weissenhaus | Giorno 1 in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Conegliano-Perugia 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le umbre ci mettono il cuore, ma la sconfitta vale la retrocessione. LIVE Conegliano-Monviso, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si chiude la regular seasonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it Dove vedere in tv Conegliano-Monviso, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingSabato 21 febbraio (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Monviso, incontro valido per la 26ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Si concluderà la ... oasport.it Sabato 21 febbraio l’ultima giornata di regular season che vede la squadra di Conegliano, in testa al campionato, scontrarsi con la Monviso Volley che lotta per restare nella massima serie. Prima del fischio d’inizio, l’omaggio alla giocatrice straniera più longe - facebook.com facebook