LIVE Conegliano-Monviso 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra ospite cerca la difficile rimonta 11-11

Il punteggio di 1-0 tra Conegliano e Monviso nasce da un ace di D’Odorico, che ha rotto gli equilibri nel secondo set. La squadra ospite tenta una rimonta difficile, con un punteggio di 11-11, ma commette errori al servizio e in attacco. Haak e Dabyskiba cercano di risollevare le loro squadre con attacchi e battute potenti, mentre Lubian sbaglia un servizio importante. La partita resta molto combattuta e aperta a ogni risultato.

14-16 Parallela di Haak! 13-16 Altro ace per D'Odorico. 13-15 Sbaglia al servizio Lubian! 13-14 Dabyskiba carica la pipe ma sbaglia. 12-14 Parallela di Kindermann! 12-13 Diagonale perfetta di Zhu. 11-13 Il videocheck concede l'ace! Monviso chiede il challenge per l'inout. 12-12 Sbaglia anche Dodson. 11-12 Errore al servizio per Haak! 11-11 Muro vincente di Zhu. 10-11 Ha ragione Santarelli, c'è invasione di Monviso. Challenge di Conegliano, con Santarelli che vuole vederci chiaro. 9-12 Zhu attacca al di fuori dell'asticella, punto Monviso! 9-11 Errore al servizio per Fahr.

