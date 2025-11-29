LIVE Perugia-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | squadra ospite investite dall’uragano veneto! 8-15
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-19 Palla accompagnata fischiata ai danni di Sillah. 11-19 Diagonale stretta per la giovane Adigwe. 11-18 Attacco a tutto braccio per Gardini che trova la diagonale interna. 10-18 Parallela alta e potente di Adigwe. 10-17 Il muro perigino investe Daalderop! 9-17 Erroraccio di Perinelli che manda fuori la parallela. 9-16 In rete il servizio di Markovic. 9-15 Piccola sbavatura da parte di Daalderop che cerca una parallela difficile. Time-out Perugia. 8-15 ACE DI HAAAK! 8-14 Primo tempo di Lubian! 8-13 Ottimo attacco di Perugia. 7-13 Colpo da seconda linea di Sillah. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Perugia-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: trasferta umbra per la capolista