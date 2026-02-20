Cobolli-Wong si prepara a scendere in campo a Delray Beach, dove si sta giocando l’ATP 2026. La partita di doppio si avvia verso il super tie-break, che deciderà il risultato prima dell’ingresso in campo del tennista italiano. I fan attendono con entusiasmo l’inizio del match, che potrebbe portare un risultato importante per il suo percorso stagionale. Tra pochi minuti, l’azzurro entrerà in scena sotto gli occhi di molti spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:45 Manca solo il super tie-break nel match di doppio che precede l’azzurro, poi sarà Cobolli-Wong. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Coleman Wong, turno dei quarti di finale dell’ATP di Delray Beach in California. Continua la preparazione per lo swing americano di Indian Wells e Miami per il romano, che come nella passata stagione sta facendo una fatica bestiale a raccogliere risultati nell’avvio di anno. La sconfitta all’esordio agli Australian Open per via anche di un mezzo problema fisico contro il britannico Arthur Fery ha lasciato scorie, ma oggi c’è la chance di rifarsi quantomeno in parte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: tra poco azzurro in campo

Leggi anche: LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinale

Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streaming

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.