LIVE Cobolli-Wong 7-5 6-7 6-2 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | l’azzurro si mangia il 2° set ma è in semifinale

Flavio Cobolli si è qualificato per le semifinali a Delray Beach dopo aver vinto una partita combattuta contro un avversario forte. L’azzurro ha vinto il primo set, ha perso il secondo al tie-break e ha chiuso il match nel terzo, dimostrando determinazione. La sfida si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha seguito ogni punto con attenzione. Cobolli ora aspetta di conoscere il suo prossimo avversario, pronto a scendere in campo di nuovo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale a Delray Beach (USA) che manda Flavio COBOLLI in semifinale contro Korda o Ruud, che giocheranno a breve. Un saluto sportivo! 21:33 Grande rendimento della prima di servizio, 82% per Cobolli contro il 66% di Wong (15 ace a 11 per il cinese). Romano che difende anche meglio la seconda con 67% contro 58%. 21:32 Con giocatori di più elevata caratura il romano avrebbe potuto pagare dazio pesante nel terzo set, oggi tutto sommato si è salvato bene, annullando due palle break sul 1-0 e servizio nel se decisivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-7, 6-2 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l'azzurro si mangia il 2° set ma è in semifinale LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-6, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l'azzurro non evita il tie-break, era 3-0 nel 2° setCobolli-Wong ha vinto il primo set 7-5, ma nel secondo set il tennista italiano si è trovato sotto 6-3 e ha rischiato di perdere al tie-break. LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-7, 3-2 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: azzurro avanti nel 3° set dopo essersi divorato il 2°Cobolli-Wong ha vinto il primo set 7-5, poi ha perso il secondo al tie-break e ora è in vantaggio nel terzo con un punteggio di 3-2.