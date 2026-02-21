LIVE Cobolli-Korda 4-5 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | si procede on serve

Cobolli-Korda ha ottenuto un colpo vincente durante il match di Delray Beach, spostando il punteggio su 4-5. La causa è stata un servizio interno di Cobolli che ha messo in difficoltà l’avversario. Korda ha risposto con un diritto lungolinea, conquistando due punti consecutivi. La partita continua con intensità, mentre i giocatori cercano di conquistare il set. La tensione resta alta in campo mentre si avvicina la fine del secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Servizio interno vincente di "Cobo". 15-40 Diritto lungolinea e vincente giocato dal centro del campo di Korda. Ci sono due set point. 15-30 In rete il diritto lungolinea del numero 20 ATP. 15-15 Largo il diritto incrociato colpito male dello statunitense. 0-15 Lungo il rovescio lungolinea giocato in difesa a bassa altezza dell'azzurro. 5-4 Diritto lungolinea e vincente giocato in allungo del classe 2000. 40-0 In rete il rovescio incrociato giocato in difesa di Cobolli. 30-0 Lungo il diritto lungolinea steccato del portacolori del bel paese. 15-0 Servizio esterno vincente del nativo di Bradenton.