LIVE Cobolli-Korda 3-4 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | si procede on serve

Cobolli-Korda conquista un punto importante nel match di Delray Beach, portandosi sul 3-4. La causa di questa progressione è l’efficace servizio e la buona precisione nei colpi. Durante lo scambio, il giovane tennista ha colpito un ace interno, dimostrando sicurezza. Il pubblico assiste a una partita serrata, con entrambi i giocatori che cercano di dominare il gioco. La tensione aumenta mentre si aspetta il prossimo scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete il diritto incrociato di Cobolli. 40-0 Ace interno del classe 2002. 30-0 Altro servizio vincente, questa volta interno, dell’italiano. 15-0 Servizio esterno vincente del nativo di Firenze. Cobolli servirà con palle nuove. 4-3 Largo il diritto incrociato giocato in difesa dell’azzurro. 40-15 Diritto incrociato e vincente del nativo di Bradenton. 30-15 In rete il diritto incrociato dell’americano. 30-0 Altro diritto vincente, questa volta incrociato, del classe 2000. 15-0 Diritto lungolinea e vincente di Korda. 3-3 Altro diritto incrociato e vincente del numero 20 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finaleCobolli-Korda ha raggiunto la semifinale dell’ATP di Delray Beach a causa di una vittoria convincente contro un avversario esperto.

LIVE Cobolli-Korda, 1-1, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCobolli-Korda ha pareggiato il punteggio a 1-1 nel match di Delray Beach, dopo aver risposto a un servizio vincente dell’avversario.

