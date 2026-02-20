LIVE Cobolli-Wong 2-1 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | senza break in avvio di 1° set

Cobolli-Wong ha vinto il primo set 2-1 a Delray Beach, grazie a un gioco solido e ai punti decisivi nei momenti chiave. La partita si presenta molto combattuta, con scambi intensi e scelte precise da parte di entrambi i tennisti. Al momento, il punteggio segnala uno scambio aperto e incerto, mentre il pubblico assiste a un confronto di grande livello. I due giocatori continuano a lottare senza concedere pause, pronti a sfidarsi fino all’ultimo punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Altra prima però. 40-A Risposta nei piedi e altra chance. 40-40 Prima vincente. 30-40 Stecca il passante di dritto Cobolli. 15-40 Clamoroso errore di tocco di Wong, a punto fatto. Due chance! 15-30 Stecca con il dritto il giocatore di Hong Kong. 15-15 Kick vincente di Wong. 0-15 Con la risposta veloce e profonda di rovescio Cobolli! 2-1 Ancora con il servizio Cobolli! 40-30 ACE! 30-30 Molto aggressivo sulla seconda Wong, si issa ancora sul punteggio pari in risposta. 30-15 Servizio dritto e volèe. 15-15 Si allunga il dritto del romano. 15-0 ACE. 1-1 Tiene la battuta anche Wong.