LIVE Canada-Gran Bretagna Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | finale per l’oro vibrante!

Il Canada ha vinto la partita contro la Gran Bretagna durante le finali di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una strategia efficace e a tiri precisi. La sfida si è svolta con grande intensità, coinvolgendo gli atleti in una serie di scambi serrati. I tifosi seguono con entusiasmo la gara, che promette di regalare emozioni fino all’ultimo stone. La finale per l’oro si conclude tra pochi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Gran Bretagna, incontro valido per le Finali del torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scontro tra titani quello che si disputerà sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium, complice la presenza di due compagini che hanno fatto parlare di sé negli scorsi giorni. Il Canada, in realtà, è stato (ed è tuttora) sull'occhio del ciclone per via di alcune scorrettezze da parte dei propri giocatori che, conoscendo molto bene il regolamento, hanno saputo come innervosire il gioco sfruttando probabilmente le falle di una serie di norme da riscrivere completamente.