LIVE Canada-Gran Bretagna Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | in palio la medaglia d’oro
Il match tra Canada e Gran Bretagna si svolge per la conquista della medaglia d’oro nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita è molto attesa, con entrambe le squadre che si sfidano per il titolo olimpico. La tensione si sente già dall’inizio, mentre gli atleti si preparano a lanciare le pietre sul ghiaccio. Seguite con noi l’andamento di questa finale decisiva. La prima pietra viene lanciata tra pochi minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Gran Bretagna, incontro valido per le Finali del torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scontro tra titani quello che si disputerà sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium, complice la presenza di due compagini che hanno fatto parlare di sé negli scorsi giorni. Il Canada, in realtà, è stato (ed è tuttora) sull’occhio del ciclone per via di alcune scorrettezze da parte dei propri giocatori che, conoscendo molto bene il regolamento, hanno saputo come innervosire il gioco sfruttando probabilmente le falle di una serie di norme da riscrivere completamente.🔗 Leggi su Oasport.it
