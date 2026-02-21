Gran Bretagna-Canada oggi Finale curling maschile Olimpiadi 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, sabato 21 febbraio, Gran Bretagna e Canada si sfidano nella finale olimpica di curling maschile alle Olimpiadi di Cortina. La partita, prevista alle 19.05, promette un match intenso e combattuto, con entrambe le squadre determinate a conquistare la medaglia d’oro. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta tv e streaming, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo sul ghiaccio. La sfida si annuncia come uno dei momenti più attesi di questa giornata olimpica.

© Oasport.it - Gran Bretagna-Canada oggi, Finale curling maschile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 21 febbraio (ore 19.05) Gran Bretagna e Canada si affrontano nella finale per l’oro del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026: si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante ed equilibrato sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio e chi dovrà accontentarsi della medaglia d’argento? Un evento che ha tenuto banco per una decina di giorno giunge all’atto conclusivo con uno dei match più iconici della storia di questo sport. Da una parte gli scozzesi (ma ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack), inventori assoluti del gioco e da sempre legatissimi alle stone, nonché Campioni del Mondo in carica.🔗 Leggi su Oasport.it Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingQuesta mattina l’Italia torna in azione nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, Finale 3°-4° posto curling misto Olimpiadi: orario, programma, streamingOggi alle Olimpiadi di Milano Cortina, Italia e Gran Bretagna si sfidano per il bronzo nel curling doppio misto. Italia protagonista nello short track e nel curling | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia femminile cede al Canada all’extra end - FISG; I campioni del mondo della Gran Bretagna affronteranno il Canada per l’oro del curling maschile; L’Italia del curling travolta dal Canada: si complica il cammino degli Azzurri per una medaglia; Curling, l’Italia tramortisce la Svezia e risponde alla Gran Bretagna. USA in volata, che brividi per il Canada. Gran Bretagna-Canada oggi, Finale curling maschile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingOggi sabato 21 febbraio (ore 19.05) Gran Bretagna e Canada si affrontano nella finale per l'oro del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali ... oasport.it Curling maschile: Canada domina, Gran Bretagna sconfittaLe Olimpiadi di Milano?Cortina 2026 sono state teatro di importanti sviluppi nel torneo di curling maschile. La sessione pomeridiana ha visto la Gran Bretagna subire una sconfitta contro la Norvegia ... it.blastingnews.com Nel North Yorkshire, in Gran Bretagna, è stato trovato un grande tesoro dell’età del Ferro. Il ritrovamento è stato chiamato Melsonby Hoard e ha subito attirato molte domande: chi l’ha sepolto E perché tanti oggetti erano bruciati Tutto è iniziato nel 2021, qua - facebook.com facebook Tensione Teheran-Washington: la Gran Bretagna nega le sue basi agli Usa per eventuale attacco x.com