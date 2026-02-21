LIVE Brescia-Olimpia Milano Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | prima semifinale

Brescia e Olimpia Milano si affrontano in una semifinale di Coppa Italia basket 2026, dopo aver superato le fasi eliminatorie con vittorie convincenti. La partita si gioca in un palazzetto gremito, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre fin dal primo minuto. Entrambe le formazioni puntano a raggiungere la finale, mettendo in campo tutta la loro energia e abilità. La sfida promette emozioni fin dai primi possessi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026. Va in scena la prima semifinale per uno dei due posti nell’atto conclusivo in programma domani, con Tortona-Tortona prevista a seguire che decreterà l’altra finalista. La Germani non ha tremato nei quarti di finale battendo la debuttante APU Old Wild West Udine (78-64) con 17 punti di Amedeo della Valle e la doppia doppia sfiorata da Miro Bilan (8 punti e 12 rimbalzi). Assente causa infortunio Nikola Ivanovic, con Maurice Ndour e Jason Burnell che proveranno a dare il loro contributo anche nel ‘derby’ regionale per centrare nuovamente la finale e vendicare la sconfitta dello scorso anno contro i milanesi sempre in semifinale.🔗 Leggi su Oasport.it

