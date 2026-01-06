LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 20-15 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ellenici a +5 alla prima sirena i meneghini rimangono in scia
Segui in tempo reale il risultato di Panathinaikos-Olimpia Milano, partita valida per l’Eurolega basket 2026. Alla prima sirena, i greci sono avanti di cinque punti, mentre i meneghini cercano di rimanere in scia. Aggiornamenti continui e dettagli sul punteggio, con l’azione di Marko Guduric che riporta l’Olimpia a -6. Clicca qui per la diretta completa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-22 Giro perfetto in lunetta di Marko Guduric per riavvicinare l’Olimpia a -6. 28-20 Juancho Hernangomez ancora perfetto da tre per il nuovo +8 Panathinaikos. 25-20 NICO MANNION! BOMBA DOPO LA STOPPATA DI RICCI, CONTRO-BREAK OLIMPIA DI 5-0 E TIME-OUT ATAMAN. 25-17 Schiacciata di Josh Nebo per interrompere il break. 25-15 TJ Shorts per allungare il parziale di 5-0 e dare il +10 agli ateniesi, con ‘Peppe’ Poeta che ferma subito il gioco per un time-out. 23-15 Tripla di Juancho Hernangomez su assist di Kostas Sloukas. Inizia la seconda frazione ad OAKA. Si chiude il primo quarto sul 20-15 in favore del Panathinaikos Atene sull’Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it
