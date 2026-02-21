Brescia-Olimpia Milano oggi Coppa Italia basket 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, Brescia e Olimpia Milano si sfidano nelle semifinali della Coppa Italia di basket 2026, dopo il giorno di pausa di ieri. La partita si gioca alla Inalpi Arena di Torino, dove le due squadre cercano di conquistare il pass per la finale di domani. Gli appassionati possono seguire l’incontro in diretta streaming o in TV, mentre i tifosi aspettano di scoprire quale formazione avanzerà alla finalissima. La sfida promette emozioni intense e colpi di scena.

Andranno in scena oggi, sabato 21 febbraio, le due semifinali della Final Eight Coppa Italia 2026. Dopo il giorno di riposo di ieri, sul parquet della Inalpi Arena di Torino si riaccendono i riflettori per determinare chi otterrà l’accesso alla grande finale di domani. Il primo penultimo atto, in scena alle ore 18.00, metterà di fronte l’Olimpia Milano e la Germani Brescia. I bresciani hanno vinto nei quarti di finale la resistenza di Udine, qualificandosi come l’anno scorso in semifinale. I meneghini invece sono riusciti, seppur con difficoltà, a superare Trieste, raggiungendo la terza semifinale consecutiva nella Coppa Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

