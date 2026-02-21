LIVE Brescia-Olimpia Milano 83-90 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | milanesi a +7 volata decisiva per un posto in finale

Milano ha vinto contro Brescia con un punteggio di 90-83, grazie a una prestazione decisiva nel quarto periodo. La squadra ha aumentato il ritmo e ha trovato punti importanti sotto canestro. Miro Bilan ha contribuito con una doppia doppia, segnando 12 punti e prendendo 10 rimbalzi. La partita ha avuto un momento chiave negli ultimi minuti, quando i milanesi hanno preso il controllo del risultato. La sfida prosegue in attesa della finale di Coppa Italia.

© Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 83-90, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: milanesi a +7, volata decisiva per un posto in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86-92 Rimbalzo e canestro di Miro Bilan, che aggancia la doppia doppia (12 punti e 10 rimbalzi). 84-92 Assist di Shields, schiacciata di Nebo: +8 Olimpia, time-out Cotelli. 84-90 Un libero sbagliato da Della Valle. 83-90 Guduric dal pitturato per rispondere subito. 83-88 Miro Bilan da due. 81-88 Tripla forzata di Shields: +7 Milano. 81-85 Completato il 2+1. 80-85 Ndour raccoglie il rimbalzo, segna e subisce fallo! 78-85 22 di Zach LeDay in lunetta per ristabilire il +7. 78-83 Virata di Burnell per scuotere la Germani. 76-83 BROOKS INARRESTABILE! ALTRA BOMBA, +7 OLIMPIA E TIME-OUT BRESCIA. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinaleBrescia e Olimpia Milano si affrontano in una semifinale di Coppa Italia basket 2026, dopo aver superato le fasi eliminatorie con vittorie convincenti. LIVE Brescia-Olimpia Milano 61-62, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: sorpasso meneghino a metà terzo quartoShields mette a segno una tripla decisiva che ha portato Milano avanti di tre punti, causando il pareggio tra Brescia e Olimpia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinale; Brescia-Olimpia Milano di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming; Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streaming. Germani Brescia vs Olimpia Milano, diretta 1Q 13-7 3'1Q: Questi di due quintetti di partenza, Olimpia Milano: Ellis, Bolmaro, Shields LeDay, Nebo. Germani Brescia con: Bilan Massimburdg Della Valle Ndour e Rivers. Subito Ndour e Della ... pianetabasket.com Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18Leggi su Sky Sport l'articolo Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18 ... sport.sky.it 6:57 left in the second Brescia 38 Olimpia 37 #insieme #Olimpia x.com Palla a due alle 18 alla Inalpi Arena di Torino: la Pallacanestro Brescia deve fare a meno di Ivanovic, l’Olimpia è senza Booker - facebook.com facebook