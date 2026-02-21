LIVE Brescia-Olimpia Milano 43-40 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | reazione meneghina nel secondo quarto a suon di triple
LeDay segna un canestro non valido, ma gli arbitri cambiano decisione e gli concedono due tiri liberi. La decisione nasce da una consultazione tra i giudici di gara, che hanno riconsiderato l’azione. La partita tra Brescia e Olimpia Milano si accende con questa scena, che influisce sul punteggio. I giocatori si concentrano per rispondere alle decisioni e mantenere alta l’attenzione in campo. La partita continua con intensità e colpi di scena.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Canestro di LeDay non valido, ma il texano si è comunque guadagnato due tiri liberi in quanto gli arbitri si sono consultati e hanno cambiato la chiamata. 45-45 22 in lunetta per Guduric: ancora parità. 45-43 Semi-gancio di Miro Bilan per riportare Brescia davanti. 43-43 GUDURIC PAREGGIA I CONTI DA TRE! Challenge richiesto da ‘Peppe’ Poeta su una rimessa: cambia la decisione arbitrale, possesso Olimpia e Challenge confermato. 43-40 RISPONDE LEDAY CON LA STESSA MONETA! -3 MILANO. 43-37 MASSINBURG DALL’ANGOLO! TRIPLA, CONTRO-PARZIALE 5-0 LEONESSA. 40-37 Jason Burnell muove il tabellone per Brescia dopo il breve digiuno offensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 43-38, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: reazione meneghina con Armoni Brooks, -5 dopo 20?Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Olimpia Milano, attualmente sul punteggio di 43-38.
LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 43-31, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli spagnoli tentano la prima fuga nel secondo quartoSegui in tempo reale il match di Eurolega 2026 tra Real Madrid e Olimpia Milano.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Brescia-Olimpia Milano di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming; Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinale.
Germani Brescia vs Olimpia Milano, diretta 1Q 13-7 3'1Q: Questi di due quintetti di partenza, Olimpia Milano: Ellis, Bolmaro, Shields LeDay, Nebo. Germani Brescia con: Bilan Massimburdg Della Valle Ndour e Rivers. Subito Ndour e Della ... pianetabasket.com
Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18Leggi su Sky Sport l'articolo Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18 ... sport.sky.it
First quarter done in Turin Brescia 34 Olimpia 26 #insieme #Olimpia x.com
Palla a due alle 18 alla Inalpi Arena di Torino: la Pallacanestro Brescia deve fare a meno di Ivanovic, l’Olimpia è senza Booker - facebook.com facebook