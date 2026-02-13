LIVE Olimpia Milano-Dubai 20-18 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sorpasso meneghino alla prima sirena Guduric già incisivo
L'Olimpia Milano guida 20-18 contro Dubai, il punteggio che emerge dalla prima sirena dopo un sorpasso deciso; Guduric ha già messo a segno un canestro importante. La partita, valida per la fase di Eurolega basket 2026, si svolge in diretta e vede i giocatori meneghini impegnati a mantenere il ritmo. Sul campo, Caboclo ha già segnato da metà distanza, mentre Guduric ha risposto con un appoggio che tiene Milano in partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-33 Caboclo dalla media. 30-31 Appoggio di Marko Guduric per tenere Milano in scia. 28-31 Dzanan Musa non sbaglia dall’arco: tripla, +3 Dubai. 28-28 22 in lunetta per Aleksa Avramovic – ex Varese – per il pareggio Dubai. 28-26 LANCIO DA ‘ QUARTERBACK ‘ DI DUNSTON, APPOGGIO DI RICCI: 11 PUNTI PER IL CAPITANO, E’ ‘ ON FIRE’. 26-26 RICCIIII! INARRESTABILE, 33 DALL’ARCO E 9 PUNTI PER IL PAREGGIO. 23-26 Dangubic sul taglio dalla rimessa: mini-parziale degli ospiti, +3. 23-24 Ancora Avramovic con una tripla da lontanissimo: altro vantaggio Dubai. 23-21 ANCORA LUI: ‘PIPPO’ RICCI! BOMBA, MILANO METTE ANCORA IL NASO AVANTI. 🔗 Leggi su Oasport.it
