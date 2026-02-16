Patrick Baumgartner si prepara a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver conquistato il suo posto tra i partecipanti. La gara di bob a due sta per iniziare, con ventisei coppie pronte a sfidarsi. La prima manche prenderà il via tra pochi minuti, con i piloti che si preparano a dare il massimo. Tra i favoriti e gli outsider, Baumgartner cerca di sorprendere il pubblico con una buona prestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50 Sono ventisei le coppie in gara. Ad aprire la startlist c’è il tedesco Lochner e il frenatore Fleischhauer, mentre l’ultimo della lista è il canadese Austin, accompagnato da Murray-Lawrence. 9.48 L’azzurro sarà accompagnato dal frenatore Robert Mircea, ex sollevatore quattro volte campione italiano reclutato già nel 2022 dalla nazionale italiana di bob per la esplosività. 9.45 I favoriti alla vittoria sono i tedeschi Lochner e Friedrich, con la Germania che dopo le sue medaglie d’argento e di bronzo di ieri nello skeleton misto vuole continuare a dominare nelle slitte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la prima manche, Patrick Baumgartner outsider

Patrick Baumgartner parte come outsider nella gara di bob a due alle Olimpiadi 2026, a causa di una preparazione meno approfondita rispetto alle coppie più quotate.

Bob a 2 ha iniziato le sue prove alle Olimpiadi 2026, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno ritardato l'inizio delle gare.

