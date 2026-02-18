Alle 9.50, i frenatori di Baumgartner, tra cui Eric Frantazzini, Lorenzo Bilotti e Robert Mircea, sono saliti a bordo del bob a 2 prima della prima manche, mentre la diretta delle Olimpiadi 2026 continua a seguire ogni momento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50 I frenatori di Baumgartner sono Eric Frantazzini, Lorenzo Bilotti e Robert Mircea, che ha fatto parte del suo equipaggio nel bob a 2. 9.47 Il nostro azzurro, Patrick Baumgartner, sarà il sedicesimo a scendere sulla pista Eugenio Monti: il bobbista italiano punta a migliorare il settimo posto finale ottenuto nel bob a 2, in una disciplina, quella del bob a 4, che gli è storicamente più adeguata. 9.45 Il transalpino doveva partire come primo seguendo la startlist della competizione, ma così non è. Al suo posto, la prima batteria di prova verrà incominciata dalla discesa di Lochner, fresco di medaglia d’oro, con il tedesco che verrà seguito poi dai suoi compagni di squadra Friedrich e Ammour, anche loro medagliati nel bob 2 rispettivamente con l’argento e con il bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: manca poco alla prima manche di Baumgartner

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la prima manche, Patrick Baumgartner outsiderPatrick Baumgartner si prepara a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver conquistato il suo posto tra i partecipanti.

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la prima manche, Patrick Baumgartner outsiderBob a 2 ai Giochi Olimpici 2026: Patrick Baumgartner parte come outsider, mentre i coreani Kim e Kim commettono troppi errori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.