LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner outsider

Bob a 2 ha iniziato le sue prove alle Olimpiadi 2026, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno ritardato l'inizio delle gare. Questa mattina, 26 coppie di piloti sono scese sulla pista di Cesana Torinese, cercando di ottenere un buon tempo per avanzare nella classifica. Le competizioni sono partite con tensione e determinazione, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi anche nelle prossime batterie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due batterie del bob a 2, con ventisei coppie che si giocheranno fin da subito delle posizioni importanti per poi sperare, nella giornata di domani, di giocarsi le medaglie che contano, dalla terza alla prima posizione per bronzo, argento e oro. L’ Italia, ovviamente, sarà rappresentata da Patrick Baumgartner il quale sarà accompagnato dal frenatore Robert Mircea: la coppia azzurra sarà la nona a scendere in pista con la speranza di fare bene per iscriversi all’inseguimento del podio da veri e propri outsider. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner outsider LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continuano i test per Baumgartner Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continuano i test per Baumgartner. LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primi assaggi per Baumgartner Questa mattina a Cortina si sono svolte le prime due manche di prova del bob a 2 maschile, in vista delle Olimpiadi 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per Baumgartner; LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si migliora; LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte domina anche la seconda manche, Meyers e Armbruster inseguono la tedesca; LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner outsider. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner outsiderBuongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due batterie del bob a 2, con ventisei coppie che si giocheranno fin da subito delle posizioni ... oasport.it LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live delle prove del bob a due termina qui. Il prossimo ... oasport.it Olimpiadi 2026, la leggenda del rap Flavor Flav rompe un bob: "Non è colpa mia" facebook #olimpiadi, furto nell'alloggio della squadra israeliana di bob. Ma il team non è al Villaggio di Cortina x.com