LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Nolte ad un passo dal titolo Andreutti guadagna una posizione Alle 21.05 l’ultima manche

Bob a 2 femminile ha visto Nolte avvicinarsi al titolo e Andreutti migliorare la sua posizione, a causa di una gara intensa e tesa. Nolte ha rallentato leggermente, ma resta in testa, mentre Andreutti ha sfruttato una buona run per avanzare. La competizione si fa sempre più avvincente, con l’ultima manche in programma alle 21.05. I fan attendono con entusiasmo il finale della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 21.05 per l'inizio della quarta e ultima manche del bob a 2 femminile. 19.55 Di seguito la classifica generale aggiornata dopo tre delle quattro manche in programma: 1 NOLTE Laura (GER) 2:51.19 2 BUCKWITZ Lisa (GER) +0.35 3 ARMBRUSTER HUMPHRIES Kaillie (USA) +0.54 4 KALICKI Kim (GER) +0.63 5 LOVE Kaysha (USA) +0.93 6 MEYERS TAYLOR Elana (USA) +1.54 7 HASLER Melanie (SUI) +1.59 8 ANNEN Debora (SUI) +1.67 9 BEIERL Katrin (AUT) +1.72 10 WALKER Bree (AUS) +1.82 11 RIBI Bianca (CAN) +2. LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Andreutti cerca la quindicesima posizioneBob a 2 femminile alle Olimpiadi 2026: la gara riprende con Andreutti che mira a migliorare la sua quindicesima posizione. LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: attesa per Armbruster e Nolte, Andreutti perde terrenoL'evento di oggi vede protagonisti Bob a 2 donne, con l'attenzione rivolta alle sportive Armbruster e Nolte, mentre Andreutti perde posizioni. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dominio assoluto della Germania! Settimo posto per Baumgartner; LIVE! Multiblog Day 14, Olimpiadi Milano Cortina 2026, venerdì 20 febbraio: Tommaso Giacomel, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Pietro Sighel; LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Loch domina anche la seconda batteria, arretra Baumgartner; Short track 1500: Fontana e Sighel fuori dal podio. LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte torna in vetta, Andreutti nelle migliori venti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 La terza manche del bob a 2 inizierà domani alle 19.00. Per il momento è tutto, termina qui questa cronaca ... LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegnano le medaglieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime due manche dell'evento di bob a 2 ... GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 9.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada. 9.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie 10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 2 10.00 COMBIN