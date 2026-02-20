LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | attesa per Armbruster e Nolte Andreutti perde terreno
L'evento di oggi vede protagonisti Bob a 2 donne, con l'attenzione rivolta alle sportive Armbruster e Nolte, mentre Andreutti perde posizioni. La gara, trasmessa in diretta, tiene incollati gli spettatori con le emozioni sulla pista. Alle 20.29, il Canada di Lotholz parte in corsa, mentre Beierl si mantiene in vantaggio di 8 centesimi su Annen. L'Austria si posiziona temporaneamente in testa alla classifica. La competizione continua a sorprendere gli appassionati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29 Parte il Canada di Lotholz! 20.27 Beierl ha 8 centesimi di vantaggio su Annen! L’Austria trova la testa della classifica. 20.25 Due centesimi di vantaggio per Annen che si peggiora ma trova lo stesso la prima posizione. Le distanze sono sempre più sottili tra di loro. 20.23 Sono solo 5 i centesimi che permettono all’australiana di andare in testa. Ribi scende in seconda posizione. 20.22 Walker ha già 11 centesimi di vantaggio su Ribi. 20.20 Gestisce e lo fa bene la nordamericana che chiude con 8 centesimi di vantaggio, prendendosi il primo posto provvisorio.🔗 Leggi su Oasport.it
