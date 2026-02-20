Bob a 2 femminile alle Olimpiadi 2026: la gara riprende con Andreutti che mira a migliorare la sua quindicesima posizione. La britannica Blizzard, con un vantaggio di sette centesimi, cerca di salire in vetta alla classifica temporanea. La seconda manche sta per iniziare e le atlete si preparano per affrontare il tracciato. Gli appassionati seguono con attenzione ogni mossa, aspettando aggiornamenti sugli sviluppi della competizione. La gara si decide nelle prossime discese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Sono 7 i centesimi di vantaggio di Nicoll su Blizzard, la britannica vuole la prima posizione provvisoria. 20.00 Rischia di andare di traverso la cinese ma riesce a metterci una pezza. Tuttavia la correzione non basta per andare in testa: Ying perde una posizione visto che tra lei e l’australiana c’è un centesimo solo di ritardo. 19.59 Ecco la Cina di Ying, che parte con 10 centesimi di vantaggio su Blizzard. 19.58 Blizzard porta l’Australia in vetta per 28 centesimi di vantaggio, nonostante alcune indecisioni vistose. 19.57 Ci sono 45 secondi di vantaggio per Blizzard che però potrebbe perdere qualcosa visti alcuni errori importanti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Andreutti cerca la quindicesima posizione

Leggi anche: LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Armbruster in testa, Andreutti per la top 20! Alle 19.50 la seconda manche

Leggi anche: LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la prima manche, Nolte cerca subito il primo posto

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.