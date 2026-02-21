LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Laura Nolte ipoteca la vittoria Germania in corsa per la tripletta!

Laura Nolte ha messo in tasca la vittoria nella finale a due femminile, grazie a una prestazione solida e senza errori. La gara delle Olimpiadi 2026 si svolge con grande entusiasmo, mentre la Germania punta alla tripletta. La canadese Lotholz, con un tempo elevato di 58.82 secondi, ha commesso diversi errori e rischia di perdere terreno in classifica. La competizione resta aperta e i risultati si decidono negli ultimi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 Tanti errori e tempo molto alto (58.82) per la canadese Lotholz, che rischia di perdere diverse posizioni rispetto alla sua settima piazza attuale. 19.12 La battaglia per il podio sembra essere riservata ormai ai primi cinque equipaggi della classifica, ma la terza manche prosegue per stabilire i vari piazzamenti. 57.95 il tempo della svizzera Hasler, distante oltre 1? dal bronzo virtuale. 19.10 Kaysha Love eguaglia il tempo di manche della connazionale statunitense Humphries (57.57) e conserva quindi il suo distacco di 39 centesimi dalla medaglia di bronzo.