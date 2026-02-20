LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Armbruster sorprende Nolte e si prende la vetta continua la prima manche

Bob a 2 femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Armbruster ha conquistato il primo posto, sorprendendo Nolte con una corsa veloce e precisa. La gara si è svolta con grande intensità, mentre le atlete spingevano al massimo per ottenere un buon tempo. La prima manche si è conclusa con alcuni colpi di scena, e l’atmosfera si fa sempre più tesa in vista delle prossime run. Ora si aspetta l’ingresso della canadese Appiah.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Terminate le prime dieci, tocca all'undicesima in startlist: la canadese Appiah. 18.21 Tempaccio dell'equipaggio transalpino che chiude con un 57.98 e più di un secondo di distanza dal primo posto. 18.20 Parte la Francia di Boch, aspettiamo il suo tempo. 18.18 La Svizzera di Annen chiude al nono posto provvisorio con 50 centesimi precisi di ritardo dalla vetta. 18.16 Male la statunitense che si aspettava un tempo migliore in questa prima batteria. Love trova il sesto posto a 26 centesimi di distanza da Armbruster saldamente in prima posizione.