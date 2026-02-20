LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la prima manche Nolte cerca subito il primo posto

Bob a 2 femminile alle Olimpiadi 2026: Nolte si lancia subito in testa nella prima manche. La gara è iniziata alle 18.02 con la statunitense Armbruster, che scivola lungo il tracciato accompagnata dalla frenatrice Jones. Le atlete si sfidano su un percorso ghiacciato, cercando di migliorare i propri tempi. La competizione si fa sempre più combattuta e i primi risultati si fanno attendere con ansia. La gara continua con grande tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Parte la statunitense Armbruster, accompagnata dalla frenatrice Jones. 18.01 Che tempo per Nolte! Record della pista per la tedesca con 56.97. Se chi ben comincia è a metà dell'opera, la partenza della tedesca può aiutarla a portare a casa l'oro che tanto sta cercando in queste Olimpiadi. 17.57 Aspettiamo il tempo di Nolte e capiamo se la tedesca si metterà subito davanti. 17.55 De Silvestro scenderà come ventunesima, con Andreutti che invece sarà la diciannovesima. 17.52 Il primo equipaggio dei venticinque a scendere sarà proprio quello della favorita Nolte.