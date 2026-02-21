LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Andreutti perde terreno a breve si assegnano le medaglie

Bob a due femmine alle Olimpiadi 2026, Andreutti perde terreno dopo una corsa difficile. La svizzera Annen ha segnato il miglior tempo della giornata, mettendo pressione sulla gara. La competizione si avvia verso la fase finale, e le medaglie sono ormai molto vicine. I piloti si preparano per le ultime run, mentre gli spettatori attendono con trepidazione l’assegnazione dei premi. La tensione cresce tra i partecipanti, pronti a sfidarsi fino all’ultimo secondo.

21.35 La svizzera Annen firma il nuovo miglior tempo di manche in 57.63 e resta davanti all'austriaca Beierl per 10 centesimi. Mancano sette discese al termine della manche decisiva. 21.33 L'austriaca Beierl firma il miglior tempo di manche in 57.68 e resta davanti all'australiana Walker per 23 centesimi, mettendo nel mirino anche una possibile sesta o settima piazza finale. 21.31 Discesa pulita dell'australiana Walker, che realizza il terzo tempo di manche in 57.81 garantendosi un piazzamento finale tra le prime 10. 21.28 La canadese Ribi recupera tanto in fondo sulla cinese Huai dopo un grave errore nella parte alta e si prende la leadership ex aequo della classifica quando mancano dieci equipaggi alla fine.