LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si assegnano le medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime due manche dell’evento di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella serata di sabato 21 febbraio si assegnano le medaglie sulla splendida pista ampezzana, con Germania e Stati Uniti d’America in lizza per la vittoria. A metà della competizione, dopo che sono state completate due delle quattro discese previste, la classifica provvisoria vede la tedesca Laura Nolte al comando con un vantaggio di 0.18 sulla connazionale Lisa Buckwitz e 0.23 sulla statunitense Kaillie Humphries.🔗 Leggi su Oasport.it

