LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si assegnano le medaglie
Bob a 2 femminile, una delle gare più attese di Milano Cortina 2026, si sta disputando in questo momento. Le atlete si sfidano nelle ultime due manches, con l’obiettivo di conquistare le medaglie olimpiche. La competizione sta attirando molti appassionati, che seguono ogni movimento delle atlete in diretta. I risultati finali sono prossimi e l’emozione cresce ad ogni minuto. La gara si conclude con la consegna delle medaglie, in attesa di eventuali sorprese.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime due manche dell’evento di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella serata di sabato 21 febbraio si assegnano le medaglie sulla splendida pista ampezzana, con Germania e Stati Uniti d’America in lizza per la vittoria. A metà della competizione, dopo che sono state completate due delle quattro discese previste, la classifica provvisoria vede la tedesca Laura Nolte al comando con un vantaggio di 0.18 sulla connazionale Lisa Buckwitz e 0.23 sulla statunitense Kaillie Humphries.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegnano le medaglieBob a 2 ai Giochi Olimpici 2026: le ultime due batterie si stanno disputando, e le medaglie sono ormai in palio.
LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: manca poco alla terza batteria, si assegnano le medaglieBob a 2 sta per arrivare alla sua terza batteria alle Olimpiadi 2026, perché il tempo di qualificazione si sta esaurendo.
LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte torna in vetta, Andreutti nelle migliori venti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 La terza manche del bob a 2 inizierà domani alle 19.00.
LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dominio assoluto della Germania! Settimo posto per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 9.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada. 9.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie 10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 2 10.00 COMBIN
#Arpav per le Olimpiadi 2026 Arpav garantisce il supporto meteorologico e nivologico al Comitato Milano-Cortina per le gare che si svolgono a Cortina d'Ampezzo: sci alpino femminile, bob, slittino, skeleton e curling.