LIVE Biathlon Mass start femminile Olimpiadi in DIRETTA | Vittozzi sfida le francesi Wierer al passo d’addio

Oggi si svolge la gara di biathlon alle Olimpiadi, con Vittozzi che affronta le francesi mentre Wierer sembra pronta a concludere la sua carriera olimpica. La competizione si svolge sulla distanza di 12,5 km e attira l'attenzione di appassionati e tifosi. I concorrenti si sfidano tra neve e freddo intenso in un momento cruciale delle Olimpiadi invernali. La partenza è prevista tra pochi minuti e tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti in pista.

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Olimpiadi in DIRETTA: Vittozzi sfida le francesi, Wierer al passo d’addio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della 12.5 km mass start femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della 12.5 km mass start femminile di biathlon in programma ad Anterselva (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara partirà alle ore 14.15 e vedrà al via 30 atlete. Sono due le azzurre qualificate per la prova odierna: Lisa Vittozzi, in virtù della medaglia d’oro nella pursuit, avrà il diritto di partire in prima fila indossando il pettorale numero 3, mentre Dorothea Wierer, che quest’oggi sarà all’ultima gara in carriera, avrà in dote il numero 12.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Biathlon, Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA: ultimo impegno per Wierer e Vittozzi prima della pausaLa competizione di biathlon a Annecy si avvicina alla conclusione con la mass start femminile, ultimo impegno prima della pausa stagionale. LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: buona partenza di Vittozzi, Wierer deve inseguireSegui in tempo reale la gara di Biathlon Mass Start femminile a Nove Mesto 2026. Biathlon, parte la stagione di 25/26: tutto quello che c'è da sapere Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel si ritira dopo il doppio zero, trionfa Dale; RECAP! Dale domina la mass start, a podio anche Laegreid e Fillon Maillet; LIVE Biathlon, Mass start femminile Olimpiadi in DIRETTA: Vittozzi sfida le francesi, Wierer al passo d’addio; Incredibile ad Anterselva! Tommaso Giacomel si ritira dopo due poligoni nella Mass Start: cosa è successo. LIVE Biathlon, Mass start femminile Olimpiadi in DIRETTA: Vittozzi sfida le francesi, Wierer al passo d’addioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della 12.5 km mass start femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti ... oasport.it LIVE Biathlon, Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel si ritira dopo il doppio zero, trionfa DaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio 15.00: Oro a Dale, argento a Laeegreid per ... oasport.it Giacomel, il dramma: al comando della mass start di biathlon, si ritira frenato dalla milza x.com SIAMO CON TE Il migliore dopo il secondo poligono, poi il ritiro. La mass start non va nel verso giusto, ma Giacomel dimostra ancora una volta il suo spessore agonistico. E torna a casa con un argento olimpico nella staffetta mista di biathlon. Sei un grand - facebook.com facebook