LIVE Biathlon Mass start femminile Olimpiadi in DIRETTA | Vittozzi sfida le francesi Wierer ai saluti

Biathlon, la gara di mass start femminile alle Olimpiadi si svolge con Vittozzi che sfida le francesi e Wierer che si congeda dalla competizione. La competizione si tiene oggi in un’atmosfera tesa, con le atlete pronte a dare il massimo sugli 12,5 km. La pista si presenta scivolosa a causa della neve recente, e le atlete affrontano le ultime fasi della gara. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della 12.5 km mass start femminile di biathlon in programma ad Anterselva (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara partirà alle ore 14.15 e vedrà al via 30 atlete. Sono due le azzurre qualificate per la prova odierna: Lisa Vittozzi, in virtù della medaglia d'oro nella pursuit, avrà il diritto di partire in prima fila indossando il pettorale numero 3, mentre Dorothea Wierer, che quest'oggi sarà all'ultima gara in carriera, avrà in dote il numero 12.

