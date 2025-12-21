LIVE Biathlon Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA | ultimo impegno per Wierer e Vittozzi prima della pausa

La competizione di biathlon a Annecy si avvicina alla conclusione con la mass start femminile, ultimo impegno prima della pausa stagionale. Wierer e Vittozzi sono tra le protagoniste da seguire attentamente. Restate aggiornati sulla gara e sulla loro performance. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard (Francia), terzo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 20252026. La tappa francese si chiude con la prima partenza in linea della stagione: per la prima volta quest'anno 30 atlete si affronteranno in questo format, che prevede 4 poligoni. Saranno tre le italiane al via di questa mass start: a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, qualificate grazie alla classifica generale di Coppa del Mondo, si è aggiunta Rebecca Passler, rientrata nelle migliori cinque di questa tappa.

