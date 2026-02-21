LIVE Biathlon Mass start femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la gara nevica ad Anterselva

Oggi, le atlete stanno gareggiando nella mass start femminile di biathlon alle Olimpiadi di Anterselva, dove la neve insiste sul tracciato. La competizione è iniziata con alcune azzurre che hanno recuperato posizioni al primo poligono, mentre le condizioni meteo rallentano le scorrevoli. La neve continua a cadere, creando un’atmosfera difficile per i concorrenti. La corsa prosegue tra sorpassi e strategie, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Siamo al primo poligono a terra. 14.20 Risalgono posizioni entrambe le azzurre. 14.19 Vittozzi settima e Wierer 12ma al secondo intermedio. Anche oggi purtroppo gli sci delle azzurre non sembrano super, per usare un eufemismo. 14.18 Per il momento nessuna prende l'iniziativa. Ma arrivano davanti le francesi in massa. 14.18 Vittozzi sesta dopo 600 metri. Wierer rimane nella pancia del gruppo. 14.16 Gruppo compatto in avvio, ritmi blandi. Si mette davanti la norvegese Kirkeeide. 14.15 Iniziata la mass start femminile. 14.11 Nevica ad Anterselva. Ne è venuta giù veramente tantissima in queste Olimpiadi.