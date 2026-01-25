LIVE Biathlon Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA | inizia la gara

Segui in tempo reale la gara di biathlon femminile in programma a Nove Mesto 2026. La mass start rappresenta uno degli appuntamenti principali della competizione, offrendo emozioni e sfide tecniche. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e per poter seguire la diretta della gara, che prende il via nel pomeriggio. Restiamo a disposizione per fornirti tutte le informazioni su questa importante tappa del circuito internazionale.

LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.15 18.17 Al rilevamento degli 800 metri passa in testa Magnusson. Le italiane hanno perso qualche posizione con Vittozzi nona e Wierer tredicesima 18.16 Vedremo se qualcuna proverà a tenere alto il ritmo in questo primo giro oppure se si andrà tutte insieme, come spesso accade nelle tornate inaugurali delle gare con partenza in linea. 18.15 Si parte! Inizia la mass start femminile di Nove Mesto, ultima gara prima dei Giochi Olimpici. 18.13 Questa la start list: 1 JEANMONNOT Lou FRA 1 75 2 MINKKINEN Suvi FIN 2 19 3 MAGNUSSON Anna SWE 5 55 4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 7 90 5 BENED Camille FRA 8 6 VITTOZZI Lisa ITA 9 34 7 WIERER Dorothea ITA 10 16 8 PREUSS Franziska GER 11 65 9 MICHELON Oceane FRA 12 24 10 SIMON Julia FRA 13 37 11 BASERGA Amy SUI 14 29 12 HAUSER Lisa Theresa AUT 16 13 13 RICHARD Jeanne FRA 18 3 14 ERMITS Regina EST 19 15 KLEMENCIC Polona SLO 23 5 16 VOBORNIKOVA Tereza CZE 25 31 17 HAECKI-GROSS Lena SUI 47 50 18 STEINER Tamara AUT 59 45 19 SKAR Siri NOR 52 41 20 SIDOROWICZ Natalia POL 44 30 21 IRWIN Deedra USA 29 28 22 GASPARIN Aita SUI 66 26 23 FICHTNER Marlene GER 64 25 24 PLECHACOVA Ilona CZE 73 23 25 REMENOVA Maria SVK 70 21 26 LEHTONEN Venla FIN 53 18 27 METTLER Lydia SUI 78 17 28 ZUK Kamila POL 29 BENDIKA Baiba LAT 30 TANDREVOLD INgrid Landmark NOR

LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: ultima gara in Coppa del Mondo per Dorothea WiererBenvenuti alla diretta della mass start femminile di Nove Mesto, ultima gara di Coppa del Mondo 2025-2026.

