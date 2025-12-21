LIVE Biathlon Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA | inizia la gara Italia con Wierer e Passler
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 12.15 Partiti!! Inizia la prima mass start stagionale. 12.14 Ricordiamo il format di questa gara: le trenta atleti partiranno tutte insieme. In totale saranno 5 i giri della pista con 4 poligoni: i primi due saranno a terra, mentre gli ultimi due in piedi. Nella prima serie le atlete dovranno stendersi seguendo la start list ed il numero del proprio pettorale. 12.13 Questa la start list della gara: 1 JEANMONNOT Lou FRA 1 2 WIERER Dorothea ITA 2 3 MAGNUSSON Anna SWE 3 4 MINKKINEN Suvi FIN 4 5 KIRKEEIDE Maren NOR 5 6 OEBERG Hanna SWE 7 7 BENED Camille FRA 8 8 OEBERG Elvira SWE 9 9 HAUSER Lisa Theresa AUT 10 10 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 11 11 MICHELON Oceane FRA 12 12 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 13 13 HALVAON Ella SWE 14 14 BASERGA Amy SUI 15 15 VOIGT Vanessa GER 16 16 WEIDEL Anna GER 17 17 CHARVATOVA Lucie CZE 18 18 SIMON Julia FRA 19 19 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 20 20 RICHARD Jeanne FRA 21 21 KLEMENCIC Polona SLO 22 22 CLOETENS Maya BEL 23 23 ERMITS Regina EST 24 24 IRWIN Deedra USA 25 25 PREUSS Franziska GER 36 26 DAVIDOVA Marketa CZE 27 27 VOBORNIKOVA Tereza CZE 26 28 PASSLER Rebecca ITA 39 29 ANDEXER Anna AUT 44 30 JOHANSEN Marthe Krakstad 30 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
